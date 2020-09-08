 АЗ вдалося перенести матч чемпіонату Нідерландів напередодні гри з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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АЗ вдалося перенести матч чемпіонату Нідерландів напередодні гри з Динамо

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Суперник киян перед матчем Ліги чемпіонів отримає більше днів відпочинку
АЗ вдалося перенести матч чемпіонату Нідерландів напередодні гри з Динамо
#АЗ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

АЗ Алкмаар вдалося добитися перенесення гри першого туру чемпіонату Нідерландів з Утрехтом, що мала була зіграла 12 вересня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Представники АЗ звернулися до керівництва ліги перенести матч на пізню дату, щоб отримати більше часу для підготовки до матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

Нагадаємо, що матч Динамо - АЗ відбудеться у вівторок, 15 вересня, на НСК Олімпійський, початок - о 20:00.

Раніше повідомлялося, що на матчі Динамо - АЗ працюватиме бригада арбітрів з Ізраїлю.

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