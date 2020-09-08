АЗ вдалося перенести матч чемпіонату Нідерландів напередодні гри з Динамо

Суперник киян перед матчем Ліги чемпіонів отримає більше днів відпочинку

Джерело - Чемпіон.

АЗ Алкмаар вдалося добитися перенесення гри першого туру чемпіонату Нідерландів з Утрехтом, що мала була зіграла 12 вересня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Представники АЗ звернулися до керівництва ліги перенести матч на пізню дату, щоб отримати більше часу для підготовки до матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

🚨 Breaking



🗓️ FC Utrecht - AZ wordt verplaatst.



💬 Eenhoorn: "Men ziet in dat uitstel van deze wedstrijd niet alleen het belang van AZ, maar het belang van het volledige Nederlandse voetbal dient.”



📰 Lees meer: https://t.co/5321lN3o8n#AZ #utraz pic.twitter.com/gT6Ykg5gUF — AZ (@AZAlkmaar) September 7, 2020

Нагадаємо, що матч Динамо - АЗ відбудеться у вівторок, 15 вересня, на НСК Олімпійський, початок - о 20:00.

Раніше повідомлялося, що на матчі Динамо - АЗ працюватиме бригада арбітрів з Ізраїлю.