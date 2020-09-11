Джерело - sport.ua.
Василь Кравець найближчим часом стане гравцем польського Леха з міста Познань.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зараз український захисник проходить медогляд в своєму новому клубі.
Кравець перейде в Лех на правах річної оренди. Також у польського клубу буде першочергове право викупу гравця.
Другу половину минулого сезону Кравець провів в оренді в клубі Сегунди Луго. На його рахунку 2 асисти в 16 матчах у всіх турнірах.
Права на 23-річного лівого захисника і раніше належать Леганесу.
Раніше Кравець заявив, що відмовився б від переходу у Динамо.