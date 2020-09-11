Український захисник скоро стане гравцем польського клубу

Василь Кравець найближчим часом стане гравцем польського Леха з міста Познань.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зараз український захисник проходить медогляд в своєму новому клубі.

Кравець перейде в Лех на правах річної оренди. Також у польського клубу буде першочергове право викупу гравця.

Другу половину минулого сезону Кравець провів в оренді в клубі Сегунди Луго. На його рахунку 2 асисти в 16 матчах у всіх турнірах.

Права на 23-річного лівого захисника і раніше належать Леганесу.

Раніше Кравець заявив, що відмовився б від переходу у Динамо.