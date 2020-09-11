Зеленський нагородив орденами Зозулю і Бєланова

Нагороджено на честь Дня фізичної культури і спорту

На честь Дня фізичної культури і спорту президент України Володимир Зеленський нагородив орденами ряд спортсменів і тренерів.

Про це повідомляє сайт Президента України.

Орден Ярослава Мудрого V ступеня отримав Ігор Бєланов, відомий в минулому футболіст Динамо Київ та збірної СРСР.

Орден За заслуги III ступеня отримав форвард Альбасете Роман Зозуля. Днями гравець передав Зеленському іменну футболку.

Раніше до Дня незалежності України Зеленський нагородив Сергія Реброва, Еліну Світоліну і Анатолія Ломаченка.

Нагадаємо, що Зозуля готовий повернутися у Динамо.