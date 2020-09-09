 Зозуля готовий повернутися у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Зозуля готовий повернутися у Динамо

Сьогодні 16:28 1913 0
Динамо зацікавлене у поверненні Романа Зозулі до Києва
Зозуля готовий повернутися у Динамо
#Зозуля, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Форвард Альбасете Роман Зозуля не проти повернутись у київське Динамо, в якому робив перші футбольні кроки.

Про це повідомляє SportarenaTV.

Трансфер залежить від двох чинників. По-перше – вихід киян до групового раунду Ліги чемпіонів. Другим фактором стане майбутнє Владислава Супряги у київському клубі.

Також повідомляється, що Зозуля виявив бажання повернутись та чекає на конкретну пропозицію і вже контактував із Динамо з цього приводу. Щоправда, розмова відбувалась ще до повернення Артема Кравця в Київ, однак переговори можуть поновитись у будь-який момент.

Зозуля виступав за київське Динамо з 2006 по 2011 рік, після чого 5 років захищав кольори Дніпра.

Нагадаємо, Зозуля отримав нагороду в Альбасете.

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