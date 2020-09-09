Зозуля готовий повернутися у Динамо

Джерело - Чемпіон.
Форвард Альбасете Роман Зозуля не проти повернутись у київське Динамо, в якому робив перші футбольні кроки.
Про це повідомляє SportarenaTV.
Трансфер залежить від двох чинників. По-перше – вихід киян до групового раунду Ліги чемпіонів. Другим фактором стане майбутнє Владислава Супряги у київському клубі.
Також повідомляється, що Зозуля виявив бажання повернутись та чекає на конкретну пропозицію і вже контактував із Динамо з цього приводу. Щоправда, розмова відбувалась ще до повернення Артема Кравця в Київ, однак переговори можуть поновитись у будь-який момент.
Зозуля виступав за київське Динамо з 2006 по 2011 рік, після чого 5 років захищав кольори Дніпра.
Нагадаємо, Зозуля отримав нагороду в Альбасете.