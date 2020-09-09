Зозуля готовий повернутися у Динамо

Динамо зацікавлене у поверненні Романа Зозулі до Києва

Джерело - Чемпіон.

Форвард Альбасете Роман Зозуля не проти повернутись у київське Динамо, в якому робив перші футбольні кроки.

Про це повідомляє SportarenaTV.

Трансфер залежить від двох чинників. По-перше – вихід киян до групового раунду Ліги чемпіонів. Другим фактором стане майбутнє Владислава Супряги у київському клубі.

Також повідомляється, що Зозуля виявив бажання повернутись та чекає на конкретну пропозицію і вже контактував із Динамо з цього приводу. Щоправда, розмова відбувалась ще до повернення Артема Кравця в Київ, однак переговори можуть поновитись у будь-який момент.

Зозуля виступав за київське Динамо з 2006 по 2011 рік, після чого 5 років захищав кольори Дніпра.

Нагадаємо, Зозуля отримав нагороду в Альбасете.