Металіст 1925 переміг Миколаїв, Агробізнес здійснив камбек. Результати матчів 2 туру Першої ліги

У Першій лізі зіграно три матчі

Джерело - Чемпіон.

У другому турі української Першої ліги Агробізнес вдома переграв Кристал і Металіст 1925 на виїзді здобули перемоги, а Нива зіграла внічию із Альянсом.

Чемпіонат України - Перша ліга

2 тур, 11 вересня

Агробізнес (Волочиськ) - Кристал (Херсон) 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Гагун, 1:1 - 51 Гливий, 1:2 53 Семенина, 2:2 - 75 Семенюк, 3:2 - 76 Гагун, 4:2 - 87 Черненко (пен)

Нива (Тернопіль) - Альянс (Липова Долина) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Ярошенко (пен), 1:1 - 87 Вовченко

Миколаїв - Металіст 1925 (Харків) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Шершень, 1:1 - 65 Кушніренко (пен), 1:2 - 76 Лукас

Раніше, відбулося жеребкування другого етапу Кубка України з футболу.