Металіст 1925 переміг Миколаїв, Агробізнес здійснив камбек. Результати матчів 2 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У другому турі української Першої ліги Агробізнес вдома переграв Кристал і Металіст 1925 на виїзді здобули перемоги, а Нива зіграла внічию із Альянсом.
Чемпіонат України - Перша ліга
2 тур, 11 вересня
Агробізнес (Волочиськ) - Кристал (Херсон) 4:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Гагун, 1:1 - 51 Гливий, 1:2 53 Семенина, 2:2 - 75 Семенюк, 3:2 - 76 Гагун, 4:2 - 87 Черненко (пен)
Нива (Тернопіль) - Альянс (Липова Долина) 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 61 Ярошенко (пен), 1:1 - 87 Вовченко
Миколаїв - Металіст 1925 (Харків) 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Шершень, 1:1 - 65 Кушніренко (пен), 1:2 - 76 Лукас
Раніше, відбулося жеребкування другого етапу Кубка України з футболу.