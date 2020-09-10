 Волинь зіграє з Прикарпаттям, Оболонь – з Поліссям. Результати жеребкування Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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Волинь зіграє з Прикарпаттям, Оболонь – з Поліссям. Результати жеребкування Кубка України

Сьогодні 10:22 323 0
Базовим днем проведення матчів є 16 вересня
Волинь зіграє з Прикарпаттям, Оболонь – з Поліссям. Результати жеребкування Кубка України
#Кубок України

Джерело - Чемпіон.

У Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування другого етапу Кубка України з футболу.

У другому попередньому раунді Кубку України-2020/2021 братимуть участь 19 переможців першого попереднього раунду, а також три клуби Першої ліги Агробізнес, Волинь та Оболонь.

Результати жеребкування: 

Металург - Гірник-Спорт

ВПК-Агро - Кремінь

Миколаїв - Чорноморець

Нива В - Кристал

Кривбас - Таврія

Альянс - Верес

Вікторія - Діназ

Оболонь - Полісся

Волинь - Прикарпаття

Ужгород - Агробізнес

Епіцентр - Нива Т

Відзначимо, що через складну ситуацію, викликану COVID-19, під час жеребкування використовувався географічний принцип посіву.

Попередній день проведення матчів другого етапу кубка - 16-го вересня.

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