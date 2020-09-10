Волинь зіграє з Прикарпаттям, Оболонь – з Поліссям. Результати жеребкування Кубка України

Джерело - Чемпіон.
У Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування другого етапу Кубка України з футболу.
У другому попередньому раунді Кубку України-2020/2021 братимуть участь 19 переможців першого попереднього раунду, а також три клуби Першої ліги Агробізнес, Волинь та Оболонь.
Результати жеребкування:
Металург - Гірник-Спорт
ВПК-Агро - Кремінь
Миколаїв - Чорноморець
Нива В - Кристал
Кривбас - Таврія
Альянс - Верес
Вікторія - Діназ
Оболонь - Полісся
Волинь - Прикарпаття
Ужгород - Агробізнес
Епіцентр - Нива Т
Відзначимо, що через складну ситуацію, викликану COVID-19, під час жеребкування використовувався географічний принцип посіву.
Попередній день проведення матчів другого етапу кубка - 16-го вересня.