Шахтар отримав пропозиції по двох захисниках

На Хочолаву знайшлися покупці

Джерело - Чемпіон.

У Шахтаря є пропозиції по двох захисникам Давіді Хочолаві та Маркіньосі Сіпріано.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

На Хочолаву знайшлися покупці, а бразильця хочуть взяти в оренду.

У зв'язку з можливою втратою двох гравців, Шахтар вирішив повернути в першу команду досвідченого захисника Богдана Бутка.

У Шахтаря є пропозиції не лише по Хочолаві, а й по оренді Сіпріано. Тому для підстраховки до першої команди повернули досвідченого універсала Бутка, який може закрити як правий, так і лівий фланги оборони. — Igor Burbas (@iburbas) September 11, 2020

Другу половину минулого сезону Бутко провів в оренді в польському Леху. У серпні повідомлялося про те, що Бутко може перейти у Десну.

Раніше, Копенгаген цікавився Хочолавою.