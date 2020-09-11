Шахтар отримав пропозиції по двох захисниках

Джерело - Чемпіон.
У Шахтаря є пропозиції по двох захисникам Давіді Хочолаві та Маркіньосі Сіпріано.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
На Хочолаву знайшлися покупці, а бразильця хочуть взяти в оренду.
У зв'язку з можливою втратою двох гравців, Шахтар вирішив повернути в першу команду досвідченого захисника Богдана Бутка.
У Шахтаря є пропозиції не лише по Хочолаві, а й по оренді Сіпріано. Тому для підстраховки до першої команди повернули досвідченого універсала Бутка, який може закрити як правий, так і лівий фланги оборони.— Igor Burbas (@iburbas) September 11, 2020
Другу половину минулого сезону Бутко провів в оренді в польському Леху. У серпні повідомлялося про те, що Бутко може перейти у Десну.
Раніше, Копенгаген цікавився Хочолавою.