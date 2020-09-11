 Шахтар отримав пропозиції по двох захисниках | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар отримав пропозиції по двох захисниках

Сьогодні 21:40 441 0
На Хочолаву знайшлися покупці
Шахтар отримав пропозиції по двох захисниках
#Сіпріано, #Хочолава

Джерело - Чемпіон.

У Шахтаря є пропозиції по двох захисникам Давіді Хочолаві та Маркіньосі Сіпріано.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

На Хочолаву знайшлися покупці, а бразильця хочуть взяти в оренду.

У зв'язку з можливою втратою двох гравців, Шахтар вирішив повернути в першу команду досвідченого захисника Богдана Бутка.

Другу половину минулого сезону Бутко провів в оренді в польському Леху. У серпні повідомлялося про те, що Бутко може перейти у Десну.

Раніше, Копенгаген цікавився Хочолавою.

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