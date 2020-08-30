Копенгаген був зацікавлений у трансфері захисника Шахтаря Давіда Хочолави.

Про це розповів головний тренер датського клубу Столе Сольбаккен.

"Хочолава, швидше за все, зараз недоступний для нас. Ми стежили за ним. У минулому році ми з Йоханом Лангом (на той час технічний директор Копенгагена – прим.), були в Україні, щоб подивитися на нього.

Але після цього він грав досить часто. Також він провів півфінальний матч Ліги Європи проти Інтера, це був поганий знак ", - сказав Сольбаккен.