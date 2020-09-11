Олів'є Жиру перебереться в Серію А

Форвард Челсі Олів'є Жиру узгодив деталі особистого контракту з Ювентусом.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Потенційна угода француза з чинним чемпіоном Італії розрахована на два роки із зарплатою у 4,5 млн євро. Туринці звернули увагу на 33-річного нападника після зриву перемовин про трансфер Едіна Джеко (Рома) та Луїса Суареса (Барселона).

Жиру нещодавно продовжив контракт з Челсі ще на рік. У минулому сезоні АПЛ форвард провів 18 матчів, в яких забив 8 голів та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Ігуаїн розірвав контракт з Ювентусом.