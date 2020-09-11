В УПЛ виникли труднощі із запуском телеканалу

УПЛ не має грошей на запуск телеканалу

Українські клуби не змогли домовитися щодо фінансування УПЛ ТБ.

Про це повідомляє sport.ua.

Друга зустріч робочої групи зі створення УПЛ ТБ, ініціатором якої є ФК Шахтар, зібрала менше половини клубів Ліги.

Фінансувати новий телеканал за свої кошти не згодна більшість клубів.

Існує і альтернативний сценарій: УПЛ пропонують взяти багаторічний великий банківський кредит на закупівлю обладнання для виробництва трансляцій матчів. Але Лізі нема під що оформляти кредитні зобов'язання.

Третій шлях вирішення - закордонні інвестиції. Однак, на сьогодні, потенційного інвестора для проекту немає.

Раніше повідомлялося, що УПЛ створить телеканал.