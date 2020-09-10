УПЛ створить телеканал

Українська футбольна Прем'єр-ліга планує запустити власний телевізійний канал

Про це розповів виконавчий директор ліги Євген Дикий.

"Зараз все більше схиляються в бік ОТТ-сервісу. Можливо на початкових етапах буде співпраця з ОТТ-сервісом, який є зараз, але в будь-якому випадку це повинен бути свій власний, який потрібно буде розробити", - сказав Дикий.