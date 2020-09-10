УПЛ створить телеканал

Джерело - Чемпіон.
Українська футбольна Прем'єр-ліга планує запустити власний телевізійний канал
Про це розповів виконавчий директор ліги Євген Дикий.
"Зараз все більше схиляються в бік ОТТ-сервісу. Можливо на початкових етапах буде співпраця з ОТТ-сервісом, який є зараз, але в будь-якому випадку це повинен бути свій власний, який потрібно буде розробити", - сказав Дикий.
Медіа-експерт Олександр Глущенко, повідомив, що в майбутньому телеканал може стати мультиспортивним і показувати не лише футбольні матчі.
Раніше, Минай звернувся із особливим проханням щодо трансляції домашніх матчів.