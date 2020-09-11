Б'єлса продовжив контракт із Лідсом

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса підписав новий контракт із клубом.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Нова угода розрахована до завершення сезону 2020/21
Аргентинський фахівець очолив команду у 2018 році і за два роки зумів вивести її в елітний дивізіон чемпіонату Англії. У минулому сезоні Чемпіоншипу Лідс зайняв перше місце у турнірній таблиці.
✍️ #LUFC are pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new one-year deal with the club— Leeds United (@LUFC) September 11, 2020
Раніше повідомлялося, що Лідс хоче підписати Дракслера.