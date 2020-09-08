Юліан Дракслер може змінити клуб

Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Юліан Дракслер може перейти у Лідс.

Про це повідомляє RMC Sport.

Представники Лідса вийшли на ПСЖ щодо купівлі Дракслера. Німецький вінгер не має стабільного місця в основі парижан, але нібито прагне залишитись на Парк де Пренс.

Дракслер має ще рік за чинним контрактом із ПСЖ, тому це вікно – останній шанс отримати пристойні відступні за нього. Також у послугах вихованця Шальке зацікавлені Герта, дортмундська Борусія і Баєр.

У сезоні 2019/20 Юліан Дракслер провів лише 22 матчі в усіх турнірах, у яких віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, Лідс підписав захисника збірної Німеччини.