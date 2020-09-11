Кучер із помічником захворіли на коронавірус

У тренерів виявили коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер харківського Металу Олександр Кучер і один з його помічників Олександр Призетка здали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Попри зараження в рамках команди, сьогоднішній матч в рамках другого туру Другої ліги проти одеської Реал Фарм відбудеться.

Кучер і Призетка перебувають на самоізоляції і переносять захворювання без симптомів, а команда ізолювалась в готелі напередодні гри. При цьому всі гравці здорові.

Нагадаємо, Метал підписав досвідченого вінгера.