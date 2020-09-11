Фред: Я хочу залишитися у Манчестер Юнайтед

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред не має планів на відхід з команди, попри підписання МЮ півзахисника збірної Нідерландів Донні ван де Бека.

Про це розповів сам футбоілст.

"Я хочу залишитися тут - це моє бажання. Я не хочу йти з Манчестер Юнайтед. Як я завжди говорив, мені хочеться бути важливим гравцем і вигравати трофеї в складі цього клубу.

Прихід ван де Бека означає, що ми стаємо сильнішими, і це добре для всіх в Юнайтед. Нам потрібно більше гравців в цьому сезоні, тому що він буде ще складнішим: календар дуже щільний, і нам необхідна сильна команда, щоб боротися за кожен титул. Коли граєш у великому клубі, завжди буде конкуренція - я до цього звик. Так було з першого дня в Юнайтед", - сказав Фред.