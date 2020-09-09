Манчестер Юнайтед узгодив контракт із Санчо

Джейдон Санчо готовий покинути Боруссію

Півзахисник дортмундської Боруссії Джейдон Санчо може перебратися в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У 20-річного англійця з "червоними дияволами" вже кілька місяців узгоджені всі умови особистого контракту, але проблемою залишаються фінансові запити клубу з Дортмунда.

Щоб оформити трансфер Санчо, Манчестер Юнайтед необхідно заплатити "джмелям" 120 мільйонів євро, при цьому сам футболіст хоче перебратися на Олд Траффорд.

Якщо манкуніанці не виплатять всю суму, то англійський вінгер продовжить виступати за Боруссію Д.

Раніше, Боруссія оголосила, що Санчо залишається.