 Манчестер Юнайтед узгодив контракт із Санчо | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед узгодив контракт із Санчо

Сьогодні 20:14 341 0
Джейдон Санчо готовий покинути Боруссію
Манчестер Юнайтед узгодив контракт із Санчо
#Санчо, #Боруссія, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джейдон Санчо може перебратися в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У 20-річного англійця з "червоними дияволами" вже кілька місяців узгоджені всі умови особистого контракту, але проблемою залишаються фінансові запити клубу з Дортмунда.

Щоб оформити трансфер Санчо, Манчестер Юнайтед необхідно заплатити "джмелям" 120 мільйонів євро, при цьому сам футболіст хоче перебратися на Олд Траффорд.

Якщо манкуніанці не виплатять всю суму, то англійський вінгер продовжить виступати за Боруссію Д.

Раніше, Боруссія оголосила, що Санчо залишається.

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