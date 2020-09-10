Ювентус доплатить Ігуаїну за розірвання контракту

Джерело - football24.ua.
Ювентус має намір припинити співпрацю з Гонсало Ігуаїном.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Туринці готові заплатити 2,5 млн євро за достроковий розрив угоди.
32-річний нападник також підтримує ідею зміни клубу. Чинний контракт форварда з Юве розрахований до літа 2021-го. У статусі вільного агента Гонсало планує переїхати за океан, де захищатиме кольори Інтер Маямі.
У минулому сезоні Ігуаїн зіграв за Ювентус 44 матчі у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 8 результативних передач.
Нагадаємо, Алаба може перейти в Ювентус за 30 мільйонів євро.