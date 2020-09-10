В УПЛ затвердили дати матчів 4 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 4-го туру чемпіонату України 2020/21.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Дата і час початку матчу Колос - Інгулець буде визначена 18 вересня, після матчу клубу з Ковалівки в кваліфікації Ліги Європи проти грецького Аріса.
УПЛ. 4-й тур
26 вересня (субота)
14:00. Минай – Динамо
17:00. Ворскла – Маріуполь
19:30. Олександрія – Дніпро-1
27 вересня (неділя)
14:00. Львів – Зоря
17:00. Шахтар – Олімпік
19:30. Десна – Рух
Дата поки невідома
Колос – Інгулець
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