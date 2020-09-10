В УПЛ затвердили дати матчів 4 туру УПЛ

Стали відомі дати матчів 4 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 4-го туру чемпіонату України 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Дата і час початку матчу Колос - Інгулець буде визначена 18 вересня, після матчу клубу з Ковалівки в кваліфікації Ліги Європи проти грецького Аріса.

УПЛ. 4-й тур

26 вересня (субота)

14:00. Минай – Динамо

17:00. Ворскла – Маріуполь

19:30. Олександрія – Дніпро-1

27 вересня (неділя)

14:00. Львів – Зоря

17:00. Шахтар – Олімпік

19:30. Десна – Рух

Дата поки невідома

Колос – Інгулець

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