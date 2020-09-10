Юран назвав суму трансферу із Динамо у Бенфіку

Колишній нападник Динамо Сергій Юран пояснив, чому київський клуб продав його в Бенфіку, а не в англійський Ліверпуль.

Про це розповів сам футболіст.

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"У мене квитки були в Ліверпуль. Нападник Іан Раш завершував кар'єру. Мене вже оголосили в Ліверпулі. Летимо. Через 3-4 дні почали оформляти візу. Тоді в Динамо був відомий агент Піні Захаві. Він мені сказав летіти в Ліверпуль. Подумав: Ну, здорово, класно, романтика. Не розумів. Думав: Ну, Ліверпуль і Ліверпуль, злітаю. Радянський же час. Поставили візу, але в останній момент сказали, що летимо в Бенфіку. Ну, здорово, Бенфіка — так Бенфіка.

Виявилося, що Ліверпуль 2 млн давав, а ці — 2,8 млн доларів. Трансферна сума", — сказав Юран.