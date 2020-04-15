 Юран: Алієв або неадекватний, або йому треба закусувати | Футбол | Champion.com.ua
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Юран: Алієв або неадекватний, або йому треба закусувати

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Юран відреагував на висловлювання Алієва
Юран: Алієв або неадекватний, або йому треба закусувати
#Юран, #Алієв

Джерело - championat.com.

Відомому у минулому російському і радянському футболісту Сергію Юрану не подобаються висловлювання Олександра Алієва з приводу політики та коронавірусу.

Про це заявив сам ексфутболіст.

"Якщо ти футбольна людина - говори про футбол. Якщо ти політик - говори про політику. Якщо ти, Алієв, все життя грав і тренувався, говорити про політику - повна маячня. Людина або неадекватна, або можу побажати йому, щоб закусував.

Зараз в світі одна тема - якнайшвидше знайти вакцину і уникнути загальної біди, щоб люди не помирали. Він же не просто комусь на кухні це сказав, а висловив це в пресі. Щоб таке висловлювати, ти повинен як мінімум бути компетентним у цьому питанні. А як максимум знати, як це працює зсередини.

Якщо ти футболіст і розповідаєш про політику, треба робити поправку на голову. Повторюся, найважливіше зараз - вакцина і життя людей. Давайте ми об'єднаємося і допоможемо українцям, росіянам, італійцям, щоб всюди люди не вмирали. Смерть - це найбільша трагедія людини", - зазначив Юран.

Раніше, Алієв висловив свою думку щодо анексії Криму з боку Росії.

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