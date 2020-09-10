Визначилися учасники другого етапу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Завершився перший попередній етап Кубка України, за наслідками якого визначилися всі учасники другого етапу.
Там зіграють 22 команди - 19 переможців першого етапу і три команди Першої ліги. Відзначимо, що через складну ситуацію, викликану COVID-19, під час жеребкування використають географічний принцип посіву.
Група A: Гірник-Спорт, ВПК-Агро, Кремінь, Металург
Група B: Кристал, Чорноморець, Миколаїв, Кривбас, Таврія, Нива Вінниця (за рішенням КДК УАФ)
Група С: Оболонь, Альянс, Діназ, Вікторія, Верес, Полісся
Група D: Агробізнес, Волинь, Нива Тернопіль, Прикарпаття (за рішенням КДК УАФ), Ужгород, Епіцентр
Жеребкування другого етапу буде сьогодні, 10 вересня. Початок о 10:00.
Попередній день проведення матчів другого етапу кубка - 16-го вересня.