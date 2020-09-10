 Визначилися учасники другого етапу Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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Визначилися учасники другого етапу Кубка України
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Визначилися учасники другого етапу Кубка України

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Жеребкування другого етапу буде сьогодні
Визначилися учасники другого етапу Кубка України
#КУ, #Волинь

Джерело - Чемпіон.

Завершився перший попередній етап Кубка України, за наслідками якого визначилися всі учасники другого етапу.

Там зіграють 22 команди - 19 переможців першого етапу і три команди Першої ліги. Відзначимо, що через складну ситуацію, викликану COVID-19, під час жеребкування використають географічний принцип посіву.

Група A: Гірник-Спорт, ВПК-Агро, Кремінь, Металург

Група B: Кристал, Чорноморець, Миколаїв, Кривбас, Таврія, Нива Вінниця (за рішенням КДК УАФ)

Група С: Оболонь, Альянс, Діназ, Вікторія, Верес, Полісся

Група D: Агробізнес, Волинь, Нива Тернопіль, Прикарпаття (за рішенням КДК УАФ), Ужгород, Епіцентр

Жеребкування другого етапу буде сьогодні, 10 вересня. Початок о 10:00.

Попередній день проведення матчів другого етапу кубка - 16-го вересня.

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