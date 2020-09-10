Ярмоленко зберіг за собою звичний номер у Вест Гемі

Джерело - Чемпіон.
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко зберіг за собою звичний номер 7 у складі Вест Гема.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Лондонський клуб представив номера гравців, під якими вони будуть виступати в сезоні-2020/2021.
⚒ Our 2020/21 Squad Numbers... ⚒ pic.twitter.com/bTTAWSF5E2— West Ham United (@WestHam) September 7, 2020
Ярмоленко під сьомим номером грає і в складі національної команди.
У першому турі чемпіонату Англії Вест Гем 12 вересня зіграє з Ньюкаслом.
Нагадаємо, Ярмоленко став найрезультативнішим гравцем збірної України в історії.