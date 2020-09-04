Ярмоленко - найрезультативніший гравець збірної України в історії

Ярмоленко встановив історичне досягнення у матчі із Швейцарією

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі Ліги націй зі Швейцарією і вийшов на перше місце в національній команді за загальною кількістю голів і результативних передач.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Тепер на рахунку 30-річного Ярмоленка 58 результативних дій - 38 голів і 20 результативних передач.

Він обійшов Андрія Шевченка, у якого 48 голів і 9 гольових пасів (57).

У ТОП-5 також входять Євген Коноплянка (21+12), Олег Гусєв (13+9) і Сергій Ребров (15+2).

Раніше, Шевченко оцінив гру дебютантів збірної України.