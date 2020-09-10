Два клуби отримали технічні поразки у Кубку України

Поділля випустило дискваліфікованого гравця на матч з Прикарпаттям

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу прийняв рішення зарахувати двом клубам технічні поразки в матчах Кубка України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Поділля отримало технічну поразку в матчі першого раунду Кубка України з Прикарпаттям (1:1, пен 8:7). Річ у тому, що в складі команди з Хмельницького на поле вийшов захисник Ян Морговський, який отримав червону картку в матчі Кубка України 2019/20 з Волинню і не відбув свою дискваліфікацію.

Також КДК УАФ зарахував Чернігову технічну поразку за неявку на матч із вінницькою Нивою. У команди зламався автобус, і вона не зуміла вчасно потрапити до Вінниці на матч.

До наступного раунду Кубка України автоматично вийшли Прикарпаття Івано-Франківськ та Нива Вінниця. Жеребкування другого раунду відбудеться 10 вересня.

Раніше, Металург у серії пенальті переграв Авангард.