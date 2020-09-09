ФК Львів відпустив бразильського нападника у азербайджанський клуб

ФК Львів втратив найдорожчого футболіста

Кешла підсилила атакувальну лінію форвардом ФК Львів Таварешем Альваро.

Про це повідомляє пресслужба азербайджанського клубу.

Контракт бразильця з азербайджанським клубом розрахований на один сезон. Transfermarkt оцінює 25-річного гравця у 300 тисяч євро, але за інформацією порталу, Тавареш приєднався до Кешли безкоштовно.

У минулому сезоні Альваро провів 26 матчів, в яких відзначився трьома голами. Варто відзначити, кольори Кешли також захищає експівзахисник Карпат Дмитро Кльоц.

Нагадаємо, ФК Львів може переїхати до Тернополя.