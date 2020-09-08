ФК Львів може переїхати до Тернополя

Домашні матчу сезону 2020/21 ФК Львів може проводити у Тернополі.

Про це розповів президент генеральний директор львівського клубу Андрій Паньків.

"Відверто кажучи, наразі ми ще не визначились із цим питанням. Планували грати на Україні, але коли звернулися до ФК Карпати (Львів), нам відповіли, що проведення матчів вартуватиме 135 тисяч гривень. При тому, що гра на Арені вартує 150 тисяч. Утім, ці два стадіони не варто й порівнювати. Це всім зрозуміло. Наразі не знаю точно, де ми гратимемо, адже за відповідну ціну грати на стадіоні Україна не збираємося. Можливо, доведеться нам поїхати до Тернополя, де маємо вже напрацьований варіант та можемо за невеликі кошти і проживати, і харчуватися, і проводити свої поєдинки.

Потрібно це питання, звісно, вирішувати якомога швидше. Маємо наразі дві виїзні зустрічі. Найближча з Колосом у Ковалівці, а згодом із Динамо у Києві. Далі маємо вдома приймати Зорю. Запасний варіант у нас завжди є – це стадіон у Тернополі, який ми на сезон також заявили. Будемо думати. Щодо Арени Львів, то вона теж висунула свої умови. Якщо гратимуть і Рух, і ПФК Львів на цьому стадіоні, то чекатимемо адекватної пропозиції, реальної ціни, яку зможемо заплатити", - відзначив Паньків.