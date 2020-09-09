Гарет Бейл може змінити клуб

Керівництво Реала планує найближчим часом позбутися від нападника Гарета Бейла.

Про це повідомляє Deportes Cuatro.

Форвард повернувся в розташування клубу зі збірної Уельсу і повідомив про свою травму. Гравець відразу відправився в тренажерний зал і навіть не зустрівся з головним тренером Зінедіном Зіданом.

Боси "вершкових" були вкрай незадоволені такою поведінкою і 31-річного вінгера і тепер мають намір розлучитися з ним будь-яким способом.

Бейл практично не грав за Реал з моменту виходу з карантину, але в складі збірної Уельсу взяв участь в обох матчах проти Фінляндії та Болгарії.

Чинний контракт Бейла з Реалом розрахований до червня 2022 року.

Нагадаємо, матч Реал - Райо Вальєкано скасували через коронавірус.

Раніше, Лунін приступив до тренувань з Реалом.