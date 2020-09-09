Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова

Динамо готове відпустити трьох своїх лідерів у європейські клуби.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"Якщо буде цікаво представникам потенційних покупців, то ось вам вихідна інформація. Перед початком переговорів з ФК Динамо майте на увазі початкові цифри, встановлені Ігорем Суркісом і після яких президент клубу може здатися:

Циганков - 25 млн доларів

Супряга - 15 млн доларів

Миколенко - 30 млн доларів

Менше пропонувати не варто. Хоча по Віктору Віталійовичу пропозицію нарешті отримано. Менше. Але допустимо. Переговори домовлено вести тихо", - йдеться в повідомленні.