Динамо отримало пропозицію щодо трансферу Циганкова

Джерело - Чемпіон.
Динамо готове відпустити трьох своїх лідерів у європейські клуби.
Про це повідомляє Динамо Киев Inside.
"Якщо буде цікаво представникам потенційних покупців, то ось вам вихідна інформація. Перед початком переговорів з ФК Динамо майте на увазі початкові цифри, встановлені Ігорем Суркісом і після яких президент клубу може здатися:
Циганков - 25 млн доларів
Супряга - 15 млн доларів
Миколенко - 30 млн доларів
Менше пропонувати не варто. Хоча по Віктору Віталійовичу пропозицію нарешті отримано. Менше. Але допустимо. Переговори домовлено вести тихо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Зозуля готовий повернутися у Динамо.