Рекордсмен АПЛ оголосив про завершення кар'єри

39-річний футболіст провів більше всіх матчів у Прем'єр-лізі

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець збірної Англії Гарет Баррі оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

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The highest appearance-maker in #PL history 🏅



Happy retirement to PL title-winner, Gareth Barry 👏 pic.twitter.com/hOj7AFRLjI — Premier League (@premierleague) August 27, 2020

39-річний футболіст є рекордсменом Англійської Прем'єр-ліги по зіграних матчах. Всього з 1997 до 2018 рік Баррі провів в АПЛ 653 матчу.

Він грав Астон Віллу, Манчестер Сіті, Евертон і Вест Бромвіч Альбіон. У складі Сіті ставав чемпіоном Англії.

Баррі нещодавно розірвав свій контракт з Вест Бромвічем.

Нагадаємо, новачок АПЛ хоче підписати Піке.