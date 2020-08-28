Рекордсмен АПЛ оголосив про завершення кар'єри

Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець збірної Англії Гарет Баррі оголосив про завершення футбольної кар'єри.
Про це повідомляє пресслужба АПЛ.
6️⃣5️⃣3️⃣— Premier League (@premierleague) August 27, 2020
The highest appearance-maker in #PL history 🏅
Happy retirement to PL title-winner, Gareth Barry 👏 pic.twitter.com/hOj7AFRLjI
39-річний футболіст є рекордсменом Англійської Прем'єр-ліги по зіграних матчах. Всього з 1997 до 2018 рік Баррі провів в АПЛ 653 матчу.
Він грав Астон Віллу, Манчестер Сіті, Евертон і Вест Бромвіч Альбіон. У складі Сіті ставав чемпіоном Англії.
Баррі нещодавно розірвав свій контракт з Вест Бромвічем.
Нагадаємо, новачок АПЛ хоче підписати Піке.