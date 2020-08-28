 Рекордсмен АПЛ Гарет Баррі оголосив про завершення кар'єри | Футбол | Champion.com.ua
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Рекордсмен АПЛ оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 15:25 457 0
39-річний футболіст провів більше всіх матчів у Прем'єр-лізі
Рекордсмен АПЛ оголосив про завершення кар'єри
#Баррі, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець збірної Англії Гарет Баррі оголосив про завершення футбольної кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

39-річний футболіст є рекордсменом Англійської Прем'єр-ліги по зіграних матчах. Всього з 1997 до 2018 рік Баррі провів в АПЛ 653 матчу.

Він грав Астон Віллу, Манчестер Сіті, Евертон і Вест Бромвіч Альбіон. У складі Сіті ставав чемпіоном Англії.

Баррі нещодавно розірвав свій контракт з Вест Бромвічем.

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