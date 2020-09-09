Перишич покинув Баварію

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Іван Перишич повертається в Інтер після річної оренди в Баварії.
Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.
Баварія не стала викуповувати 31-річного хорвата, він повертається в Інтер. Термін чинного контракту гравця з міланським клубом закінчується в 2022 році.
"Я б хотів подякувати Івану за його досягнення і той внесок, що він вніс в потроєнь. Ми отримали справжнє задоволення від роботи з ним.
Майстерність, яким володіє Іван, було особливо помітно під час фінального раунду Ліги чемпіонів, який пройшов в Лісабоні", - розповів головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік.
Перишич провів 35 матчів за Баварію, забив в них 8 м'ячів і зробив 10 результативних передач.
Alles Gute, Ivan! 🤝 #MiaSanMia pic.twitter.com/U52IAHamaA— CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 (@FCBayern) September 9, 2020
Нагадаємо, Баварія переграла ПСЖ і стала переможницею Ліги чемпіонів.