Баварія переграла ПСЖ і стала переможницею Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
23 серпня у Лісабоні на стадіоні Ештадіу да Луж відбувся фінал Ліги чемпіонів ПСЖ - Баварія.
У першому таймі матчу голкіпер Баварії Ноєр двічі виручив свою команду після ударів Неймара і Мбаппе. Голкіпер ПСЖ Навас врятував французьку команду після удару Левандовського. Одного разу після удару Левандовського парижан врятував каркас воріт.
Після передачі Кімміха Коман головою вивів вперед Баварію. Цей гол став єдиним у зустрічі і приніс перемогу Баварії у Лізі чемпіонів.
ПСЖ - Баварія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 -59 Коман
Парі Сен-Жермен: Навас, Керер, Тіаго Сілва, Кімпембе, Бернат (Курзава 80), Паредес (Верратті 65), Маркіньос, Еррера (Дракслер 72), Ді Марія (Чупо-Мотінг 80), Неймар, Мбаппе
Баварія: Ноєр, Кімміх, Боатенг (Зюле 25), Алаба, Девіс, Ґоретцка, Тіаго (Толіссо 86), Коман (Перишич 68), Мюллер, Ґнабрі (Коутіньйо 68), Левандовський
Попередження: Паредес 52, Неймар 81, Тіаго Сілва 83 – Девіс 28, Ґнабрі 52, Зюле 56, Мюллер 90+4.
Нагадаємо, Баварія планує викупити Перишича.