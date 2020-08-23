Баварія переграла ПСЖ і стала переможницею Ліги чемпіонів

Один забитий гол вирішив долю матчу

Джерело - Чемпіон.

23 серпня у Лісабоні на стадіоні Ештадіу да Луж відбувся фінал Ліги чемпіонів ПСЖ - Баварія.

У першому таймі матчу голкіпер Баварії Ноєр двічі виручив свою команду після ударів Неймара і Мбаппе. Голкіпер ПСЖ Навас врятував французьку команду після удару Левандовського. Одного разу після удару Левандовського парижан врятував каркас воріт.

Після передачі Кімміха Коман головою вивів вперед Баварію. Цей гол став єдиним у зустрічі і приніс перемогу Баварії у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів

Фінал, 23 серпня

ПСЖ - Баварія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 -59 Коман

Парі Сен-Жермен: Навас, Керер, Тіаго Сілва, Кімпембе, Бернат (Курзава 80), Паредес (Верратті 65), Маркіньос, Еррера (Дракслер 72), Ді Марія (Чупо-Мотінг 80), Неймар, Мбаппе

Баварія: Ноєр, Кімміх, Боатенг (Зюле 25), Алаба, Девіс, Ґоретцка, Тіаго (Толіссо 86), Коман (Перишич 68), Мюллер, Ґнабрі (Коутіньйо 68), Левандовський

Попередження: Паредес 52, Неймар 81, Тіаго Сілва 83 – Девіс 28, Ґнабрі 52, Зюле 56, Мюллер 90+4.

Нагадаємо, Баварія планує викупити Перишича.