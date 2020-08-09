Зозуля отримав нагороду в Альбасете

Роман Зозуля продовжує збирати нагороди в Іспанії.

Джерело - Чемпіон.

Українець Роман Зозуля отримав трофей, що вручається Культурною асоціацією Альбасете протягом більш ніж 30 років.

Про це інформує офіційний Твіттер клубу.

Форвард отримав нагороду вже вдруге – перший раз у 2018 році. "За його боротьбу, самопожертву і щоденну віддачу за герб Альби Культурна асоціація Альбасете дарує цю нагороду Зозулі, який в цьому році сягнув позначки в понад 100 офіційних матчів у нашій футболці", – написали на сайті клубу.

Нагадаємо, в цьому сезоні Зозуля провів 38 матчів за Альбасете у всіх турнірах, в яких відзначився 4 голами та 3 асистами.