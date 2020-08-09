Зозуля отримав нагороду в Альбасете

Джерело - Чемпіон.
Українець Роман Зозуля отримав трофей, що вручається Культурною асоціацією Альбасете протягом більш ніж 30 років.
Про це інформує офіційний Твіттер клубу.
Форвард отримав нагороду вже вдруге – перший раз у 2018 році. "За його боротьбу, самопожертву і щоденну віддачу за герб Альби Культурна асоціація Альбасете дарує цю нагороду Зозулі, який в цьому році сягнув позначки в понад 100 офіційних матчів у нашій футболці", – написали на сайті клубу.
Нагадаємо, в цьому сезоні Зозуля провів 38 матчів за Альбасете у всіх турнірах, в яких відзначився 4 голами та 3 асистами.
Roman Zozulia, Trofeo Garra de esta temporada.— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) August 9, 2020
Este distinguido galardón lo otorga, desde hace más de tres décadas, la Asociación Cultural Albacete en Madrid.https://t.co/Lx7QnaQrVC