Колишній воротар Реала може перейти до Челсі

Ареола є запасним варіантом для лондонців

Керівництво лондонського Челсі може придбати колишнього воротаря мадридського Реала Альфонса ареоли, який належить ПСЖ.

Про це повідомляє Le10Sport.

Столичний клуб тримає на олівці варіант з французьким голкіпером на той випадок, якщо вони не зможуть придбати Едуарда Менді з Ренна.

Цікаво, що і самі червоно-чорні готові подумати щодо купівлі 27-річного стража воріт, якщо їх перший номер все-таки перейде в стан синіх.

Всього за сезон в Реалі ареоли зіграв 9 матчів - чотири в Прімері, два в Лізі чемпіонів і три в Кубку Іспанії. З них тільки у двох він не пропустив.

Нагадаємо, Гавертц перейшов у Челсі. Раніше Сілва став гравцем Челсі.