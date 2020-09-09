Атлетіко викупив контракт Карраско

Яннік-Феррейра знову переїхав до Іспанії

Атлетіко підписав контракт з півзахисником Янніком-Феррейрою Карраско.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У минулому сезоні він виступав за матрацників на правах оренди з китайського клубу Далянь Іфань. Контракт бельгійця розрахований на чотири роки.

У минулому сезоні він провів за команду 16 матчів і забив один м'яч при чотирьох передачах. 27-річний футболіст виступав в Китаї з 2018 по 2019 рік. До цього він провів три сезони в Атлетіко.

Раніше, Атлетіко відмовився від трансферу Миколенка.