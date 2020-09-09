 Атлетіко викупив контракт Карраско | Футбол | Champion.com.ua
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Атлетіко викупив контракт Карраско

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Атлетіко викупив контракт Карраско
#Карраско, #Атлетіко

Джерело - UA-футбол.

Атлетіко підписав контракт з півзахисником Янніком-Феррейрою Карраско.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У минулому сезоні він виступав за матрацників на правах оренди з китайського клубу Далянь Іфань. Контракт бельгійця розрахований на чотири роки.

У минулому сезоні він провів за команду 16 матчів і забив один м'яч при чотирьох передачах. 27-річний футболіст виступав в Китаї з 2018 по 2019 рік. До цього він провів три сезони в Атлетіко.

Раніше, Атлетіко відмовився від трансферу Миколенка.

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