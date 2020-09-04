Захисник киян свого часу міг опинитися у Ла-Лізі

21-річний лівий захисник київського Динамо і національної збірної України Віталій Миколенко міг стати гравцем мадридського Атлетіко.

Про це повідомляє Футбол24.

Головний тренер матрацників Дієго Сімеоне не зовсім задоволений Лоді, тому шукав посилення на цю позицію. Миколенка розглядали аналітики клубу.

Причинами, за якими потенційний трансфер українця не відбувся, називаються травми, ризики невдалої адаптації і велика сума відступних.

У минулому сезоні Віталій провів у футболці біло-синіх 36 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 7 результативних передач. Transfermarkt оцінює 21-річного футболіста в 13 млн євро.

Нагадаємо, контракт Миколенка з киянами розрахований до літа 2023 року. Динамо, за чутками, хоче отримати за свого захисника 35 млн євро.

Раніше, Михайличенко повернувся на посаду спортивного директора Динамо.