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В Іспанії зберегли правило п’яти замін

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В Іспанії зберегли правило п’яти замін
#Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

У Ла-Лізі вирішили зберегти правило п'яти замін на сезон 2020/21.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Таке рішення прийняли для того, щоб знизити навантаження футболістам через насичений графік.

П'ять замін будуть діяти в Прімері і Сегунді. Крім того, командам дозволено вносити в заявку на матч до 23-х гравців.

Таку систему ввели після відновлення сезону 2019/20 після паузи, викликаної пандемією коронавірусу.

Новий сезон Ла Ліги стартує 11 вересня.

Нагадаємо, Грізманн хоче залишитися в Барселоні.

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