В Іспанії зберегли правило п’яти замін

Джерело - sport.ua.
У Ла-Лізі вирішили зберегти правило п'яти замін на сезон 2020/21.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Таке рішення прийняли для того, щоб знизити навантаження футболістам через насичений графік.
П'ять замін будуть діяти в Прімері і Сегунді. Крім того, командам дозволено вносити в заявку на матч до 23-х гравців.
Таку систему ввели після відновлення сезону 2019/20 після паузи, викликаної пандемією коронавірусу.
Новий сезон Ла Ліги стартує 11 вересня.
Нагадаємо, Грізманн хоче залишитися в Барселоні.