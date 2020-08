Лідс підписав захисника збірної Німеччини

Німецький захисник Робін Кох продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець підписав угоду з Лідсом до 2014 року, сума трансферу поки не розголошується,

Кох уже встигнув дебютувати у складі національної збірної Німеччини.

У минулому сезоні захисник провів 34 матчі у сезоні 2019/20 у складі Фрайбурга, в яких забив два голи.

Hello Elland Road. 🤙🏼



I’m really proud to become part of such a historic club. I will do my best to take the next step with this team and bring a bright future to this city. Let’s do it! 💪🏼 @LUFC pic.twitter.com/yFSOCHPWH5