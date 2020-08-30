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Лідс підписав захисника збірної Німеччини

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Лідс підписав захисника збірної Німеччини
#Лідс

Джерело - Чемпіон.

Німецький захисник Робін Кох продовжить кар'єру в чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець підписав угоду з Лідсом до 2014 року, сума трансферу поки не розголошується,

Кох уже встигнув дебютувати у складі національної збірної Німеччини.

У минулому сезоні захисник провів 34 матчі у сезоні 2019/20 у складі Фрайбурга, в яких забив два голи.

Раніше, Лідс підписав Родріго і побив трансферний рекорд.

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