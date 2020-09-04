Молодіжна збірна України втратила перемогу над Данією у кваліфікації до Євро-2021

Данія втратила перші очки у відборі

Джерело - Чемпіон.

У матчі групи 8 кваліфікації до Євро-2021 (U-21) молодіжна збірна України зіграла внічию з Данією.

До звітного туру молодіжка святкувала 5 перемог поспіль і вважалася фаворитом. Українці ж до цього з чотирьох матчів програли три. Але по при очікування підопічні Ротаня змогли дати бій фавориту. На 73-ій хвилині матчу Сікан вивів вперед українців. Але у компенсовані хвилини господарі відігралися - 1:1.

Кваліфікація до Євро-2021 (U-21)

Група 8

4 вересня

Данія U-21 – Україна U-21 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Сікан, 1:1 - 90+5 Ріїс

Україна: Білик, Конопля, Забарний, Чеберко, Дубінчак, Батагов, Бондаренко, Булеца (Чех 83), Цітаішвілі (Луньов 70), Назаренко (Топалов 70), Сікан.

Данія: Крістенсен, Карстенсен, Дамсгаарда (Дрейер 61), Кліттен (Рііс 80), Моллер Медсен (Андерсен 61), Беч Серенсен, Вінд, Нарті, Нельссон, Сков Ольсен, Холсе.

Попередження: Беч Серенсен 47, Нартов 63, Ріїс 83 - Сікан 65, Конопля 90+2.

Раніше Ротань назвав свою команду-мрію.