Найкращий бомбардир Львова перейде до португальського клубу

Ренан найближчі півроку проведе в оренді

Бразильський форвард Львова Ренан близький до переходу в новий клуб.

Про це повідомляє Footboom.

23-річний бразилець знаходиться в кроці від підписання контракту з клубом вищого дивізіону Португалії - Жил Вісенте.

Очікується, що склад нової команди Ренан поповнить на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон, а також буде містити опцію викупу гравця по її закінченню. Клуби вже узгодили всі деталі переходу, залишилися лише формальності, які будуть улагоджені найближчими днями.

Нагадаємо, що Ренан перейшов у Львів рік тому. У минулому сезоні він став найкращим бомбардиром клубу, на його рахунку 8 голів в 29 поєдинках.

Раніше, ФК Львів підписав гравця Монако.