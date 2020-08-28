Джерело - chelseafc.com.
Ексзахисник ПСЖ Тіаго Сілва підписав контракт з Челсі строком на рік з опцією продовження ще на 12 місяців.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
"Виступаючи на вищому рівні протягом багатьох років, ми не сумніваємося, що його досвід і якість доповнять багато чудові таланти, які у нас вже є.
Тіаго відмінно підійде, і ми сподіваємося, що він зможе додати кілька нових трофеїв до свого вражаючого списку нагород ", - заявила директор Челсі Марина Грановська.
Нагадаємо, Тіаго Сілва виступав за ПСЖ з 2012 року і сім разів ставав чемпіоном Франції.
Раніше футболіст попрощався з ПСЖ.