Тіаго Сілва буде грати в АПЛ

Ексзахисник ПСЖ Тіаго Сілва підписав контракт з Челсі строком на рік з опцією продовження ще на 12 місяців.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

"Виступаючи на вищому рівні протягом багатьох років, ми не сумніваємося, що його досвід і якість доповнять багато чудові таланти, які у нас вже є. Тіаго відмінно підійде, і ми сподіваємося, що він зможе додати кілька нових трофеїв до свого вражаючого списку нагород ", - заявила директор Челсі Марина Грановська.

Нагадаємо, Тіаго Сілва виступав за ПСЖ з 2012 року і сім разів ставав чемпіоном Франції.

Раніше футболіст попрощався з ПСЖ.