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Сілва став гравцем Челсі

Сьогодні 16:27 863 0
Тіаго Сілва буде грати в АПЛ
Сілва став гравцем Челсі
#Челсі, #Сілва, #ПСЖ

Джерело - chelseafc.com.

Ексзахисник ПСЖ Тіаго Сілва підписав контракт з Челсі строком на рік з опцією продовження ще на 12 місяців.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

"Виступаючи на вищому рівні протягом багатьох років, ми не сумніваємося, що його досвід і якість доповнять багато чудові таланти, які у нас вже є.

Тіаго відмінно підійде, і ми сподіваємося, що він зможе додати кілька нових трофеїв до свого вражаючого списку нагород ", - заявила директор Челсі Марина Грановська.

Нагадаємо, Тіаго Сілва виступав за ПСЖ з 2012 року і сім разів ставав чемпіоном Франції.

Раніше футболіст попрощався з ПСЖ.

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