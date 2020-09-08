У Білорусі знайшли мертвим фаната Динамо

Білоруські джерела повідомляють про смерть фаната

Тіло 25-річного фаната мінського Динамо Олексія Демидова знайшли вранці 5 вересня на околиці столичного мікрорайону Серебрянка.

Про це повідомляє nashaniva.by.

Обставини смерті Олексія є малозрозумілими і досить дивними. За словами двоюрідного брата загиблого, на його тілі були помітні гематоми, сліди від бійки на руках, одяг був брудним. Одночасно, слідів від ударів кийками, або слідів від кайданок на руках – близькі загиблого не побачили.

Офіційне свідоцтво про смерть буде лише за місяць, а в попередньому свідоцтві зазначається, що причиною смерті стало отруєння невизначеною речовиною.

Раніше Білорусь вирвала перемогу в Казахстану.