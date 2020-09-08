 У Білорусі знайшли мертвого фаната Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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У Білорусі знайшли мертвим фаната Динамо

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Білоруські джерела повідомляють про смерть фаната
У Білорусі знайшли мертвим фаната Динамо
#Білорусь

Джерело - nashaniva.by.

Тіло 25-річного фаната мінського Динамо Олексія Демидова знайшли вранці 5 вересня на околиці столичного мікрорайону Серебрянка.

Про це повідомляє nashaniva.by.

Обставини смерті Олексія є малозрозумілими і досить дивними. За словами двоюрідного брата загиблого, на його тілі були помітні гематоми, сліди від бійки на руках, одяг був брудним. Одночасно, слідів від ударів кийками, або слідів від кайданок на руках – близькі загиблого не побачили.

Офіційне свідоцтво про смерть буде лише за місяць, а в попередньому свідоцтві зазначається, що причиною смерті стало отруєння невизначеною речовиною.

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