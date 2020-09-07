Білорусь вирвала перемогу в Казахстану в 2-у турі Ліги націй

Лисакович забив вирішальний гол на 86-й хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Білорусь здобула важку перемогу над Казахстаном в рамках другого туру Ліги націй.

Максим Бордачов зумів відкрити рахунок на початку другого тайму, але Абат Аймбетов досить швидко відновив паритет.

Віталій Лисакович забив вирішальний гол на 86-й хвилині матчу і приніс своїй команді перемогу.

Ліга націй УЄФА

2 тур, 7 вересня

Ліга С. Група 4

Казахстан - Білорусь 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Бордачов, 1:1 - 62 Аймбетов, 1:2 - 86 Лисакович

Нагадаємо, збірна Іспанії знищила Україну в Лізі націй.

Раніше Англія у важкому матчі перемогла Ісландію.