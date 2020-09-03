Минай підписав двох гравців СК Дніпро-1

Джерело - fcminaj.com.
Минай оголосив про перехід двох футболістів Дніпра-1.
Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.
На правах оренди до закарпатської команди приєднався захисник Максим Лопирьонок, який грає за Дніпро-1 з часів виступів у Другій лізі.
Також повноцінний контракт з клубом підписав півзахисник Олександр Сніжко, який також пройшов з дніпрянами шлях з Другої ліги до УПЛ.
Команда Василя Кобіна дебютує у вищому дивізіоні в домашньому матчі проти Олександрії 13 вересня.
Раніше, Минай оголосив про трансфер Шиндера.
Нагадаємо, Ворскла переграла Минай у контрольному матчі.