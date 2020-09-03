Минай підписав двох гравців СК Дніпро-1

Минай підсилює склад перед стартом в УПЛ

Минай оголосив про перехід двох футболістів Дніпра-1.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

На правах оренди до закарпатської команди приєднався захисник Максим Лопирьонок, який грає за Дніпро-1 з часів виступів у Другій лізі.

Також повноцінний контракт з клубом підписав півзахисник Олександр Сніжко, який також пройшов з дніпрянами шлях з Другої ліги до УПЛ.

Команда Василя Кобіна дебютує у вищому дивізіоні в домашньому матчі проти Олександрії 13 вересня.

Раніше, Минай оголосив про трансфер Шиндера.

Нагадаємо, Ворскла переграла Минай у контрольному матчі.