Барселона і новий головний тренер Рональд Куман по-різному бачать підсилення центру поля для "блаугранас".

Про це повідомляє журналіст Sport Bild Тобі Альтшаффль.

Нідерландський фахівець наполягає на придбанні хавбека Ліверпуля Джорджиніо Вейналдума, а каталонці хочуть повернути з Баварії Тьяго Алькантару.

Керівництво синьо-гранатових намагається натиснути на Кумана, щоб він передумав.

Барса вже контактувала з оточенням свого вихованця, на якого також претендує Ліверпуль.

Тепер питання в тому - який клуб зможе задовольнити фінансові запити Баварії.

UPDATE: FC Barcelona wants Thiago, Koeman wants Wijnaldum.

Barça put pressure on Koeman to change his mind: there has already been contact between Barcelona and the player environment. The question is who fulfills the transfer requirements of #fcbayern: Barça or #LFC? #thiago