Джерело - Чемпіон.
Барселона і новий головний тренер Рональд Куман по-різному бачать підсилення центру поля для "блаугранас".
Про це повідомляє журналіст Sport Bild Тобі Альтшаффль.
Нідерландський фахівець наполягає на придбанні хавбека Ліверпуля Джорджиніо Вейналдума, а каталонці хочуть повернути з Баварії Тьяго Алькантару.
Керівництво синьо-гранатових намагається натиснути на Кумана, щоб він передумав.
Барса вже контактувала з оточенням свого вихованця, на якого також претендує Ліверпуль.
Тепер питання в тому - який клуб зможе задовольнити фінансові запити Баварії.
UPDATE: FC Barcelona wants Thiago, Koeman wants Wijnaldum.— Tobi Altschäffl (@altobelli13) September 7, 2020
Barça put pressure on Koeman to change his mind: there has already been contact between Barcelona and the player environment. The question is who fulfills the transfer requirements of #fcbayern: Barça or #LFC? #thiago
Нагадаємо, Барселона підготувала фінальну пропозицію по трансферу Лаутаро.
Раніше Куман відсторонив Суареса та Відаля від тренувань Барселони.