Барселона підготувала фінальну пропозицію по трансферу Лаутаро

Лаутаро Мартінес може змінити клуб

Барселона не полишає надій на підписання форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє Goal.

Каталонський гранд готується зробити останню пропозицію щодо 23-річного нападника у поточне трансферне вікно.

Однак, спочатку Барселоні слід владнати ситуацію з відходом Суареса. Уругваєць не потрібен Рональду Куману в наступному сезоні, однак його чинний контракт розрахований ще на рік.

Домовитися з Інтером також буде непросто – міланці наполягають на клаусулі Лаутаро, яка складає 111 млн євро.

Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий виділити 90 млн євро на трансфер Лаутаро.