Барселона підготувала фінальну пропозицію по трансферу Лаутаро

Джерело - football24.ua.
Барселона не полишає надій на підписання форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.
Про це повідомляє Goal.
Каталонський гранд готується зробити останню пропозицію щодо 23-річного нападника у поточне трансферне вікно.
Однак, спочатку Барселоні слід владнати ситуацію з відходом Суареса. Уругваєць не потрібен Рональду Куману в наступному сезоні, однак його чинний контракт розрахований ще на рік.
Домовитися з Інтером також буде непросто – міланці наполягають на клаусулі Лаутаро, яка складає 111 млн євро.
Нагадаємо, Манчестер Сіті готовий виділити 90 млн євро на трансфер Лаутаро.