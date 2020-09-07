Гравець захищав кольори Дніпра протягом трьох років

Бразильський захисник Дуглас Сілва Баселар підписав контракт з Дніпром-1.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на один рік. Гравець буде виступати під 22-им номером.

З 2013 по 2016 роки 30-річний гравець захищав кольори Дніпра, в складі якого став срібним і двічі бронзовим призером чемпіонату України, а також фіналістом Ліги Європи.

Нагадаємо, Дніпро-1 розписало мирову з Інгульцем в контрольному матчі.

Раніше, Минай підписав двох гравців СК Дніпро-1.