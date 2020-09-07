Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.
Бразильський захисник Дуглас Сілва Баселар підписав контракт з Дніпром-1.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована на один рік. Гравець буде виступати під 22-им номером.
З 2013 по 2016 роки 30-річний гравець захищав кольори Дніпра, в складі якого став срібним і двічі бронзовим призером чемпіонату України, а також фіналістом Ліги Європи.
Нагадаємо, Дніпро-1 розписало мирову з Інгульцем в контрольному матчі.
Раніше, Минай підписав двох гравців СК Дніпро-1.