 Колишня зірка Дніпра Дуглас підписав контракт з Дніпром-1 | Футбол | Champion.com.ua
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СК Дніпро-1 оголосило про підписання Дугласа

Сьогодні 17:11 1357 0
Гравець захищав кольори Дніпра протягом трьох років
СК Дніпро-1 оголосило про підписання Дугласа
#Дніпро-1, #Дуглас

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

Бразильський захисник Дуглас Сілва Баселар підписав контракт з Дніпром-1.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на один рік. Гравець буде виступати під 22-им номером.

З 2013 по 2016 роки 30-річний гравець захищав кольори Дніпра, в складі якого став срібним і двічі бронзовим призером чемпіонату України, а також фіналістом Ліги Європи.

Нагадаємо, Дніпро-1 розписало мирову з Інгульцем в контрольному матчі.

Раніше, Минай підписав двох гравців СК Дніпро-1.

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