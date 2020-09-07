Захисник Реала отримав травму у матчі зі збірною України

Терміни повернення Регілона поки невідомі

Захисник Реала і збірної Іспанії Серхіо Регілон пошкодив щиколотку в поєдинку другого туру Ліги націй з Україною (4:0).

Про це повідомляє пресслужба червоної фурії.

В кінці поєдинку футболіст зіткнувся з гравцем збірної України Віктором Коваленком. Після надання допомоги Регілон покинув поле в супроводі медиків.

Як інформують представники збірної Іспанії, у футболіста діагностували розтягнення лівої щиколотки. Про терміни відновлення поки нічого невідомо.

Нагадаємо, що сезон-2019/20 Регілон провів в Севільї на правах оренди. Він забив три голи і віддав п'ять результативних передач в 38 матчах за андалусійців.