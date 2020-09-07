Джерело - ФК Зоря.
Луганська Зоря оформила трудові взаємини з нападником Олександром Гладким.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт розрахований на рік. Виступати в складі Зорі Олександр буде під номером 11.
Олександр приєднався до Зорі під час паузи в чемпіонаті, а у матчі з Олександрією, після передачі від Артема Громова, відзначився голом.
Гравець відомий українському вболівальнику за виступами в складі донецького Шахтаря, за який він провів майже півтори сотні матчів.
Грав Олександр і в Дніпрі, і в Металісті. Зводила доля його і з Динамо і з Карпатами. В останні роки виступав в турецьких клубах - Різеспор і Адана Демірспор. Має в своєму активі 11 матчів у складі збірної України.