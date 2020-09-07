 Зоря підписала Гладкого | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря підписала Гладкого

Сьогодні 13:15 458 0
Контракт розрахований на рік
Зоря підписала Гладкого
#Гладкий, #Зоря

Джерело - ФК Зоря.

Луганська Зоря оформила трудові взаємини з нападником Олександром Гладким.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на рік. Виступати в складі Зорі Олександр буде під номером 11.

Олександр приєднався до Зорі під час паузи в чемпіонаті, а у матчі з Олександрією, після передачі від Артема Громова, відзначився голом.

Гравець відомий українському вболівальнику за виступами в складі донецького Шахтаря, за який він провів майже півтори сотні матчів.

Грав Олександр і в Дніпрі, і в Металісті. Зводила доля його і з Динамо і з Карпатами. В останні роки виступав в турецьких клубах - Різеспор і Адана Демірспор. Має в своєму активі 11 матчів у складі збірної України.

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