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Гладкий приєднався до Зорі

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Гладкий приєднався до Зорі
#Зоря, #Гладкий

Джерело - zarya.lg.ua.

Український нападник Олександр Гладкий приєднався до Зорі в Запоріжжі.

Про це повідомляє zarya.lg.ua.

Гладкий вже пройшов медогляд і приступив до тренувань з командою.

Останнім клубом 33-річного форварда був турецький Адана Демірспор, за який він у минулому сезоні відзначився трьома голами.

У Шахтарі Гладкий виступав з 2007 по 2010 і з 2014 по 2016 роки. Зіграв 185 матчів, забив 63 голи і віддав 31 асист. У Динамо Олександр прийшов в сезоні 2016/17 в статусі вільного агента. У Києві провів півроку, результативними діями не відзначився.

Офіційний сайт Зорі поки не повідомляє про перехід Гладкого.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче планує підписати нападника Шахтаря.

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