Джерело - zarya.lg.ua.
Український нападник Олександр Гладкий приєднався до Зорі в Запоріжжі.
Про це повідомляє zarya.lg.ua.
Гладкий вже пройшов медогляд і приступив до тренувань з командою.
Останнім клубом 33-річного форварда був турецький Адана Демірспор, за який він у минулому сезоні відзначився трьома голами.
У Шахтарі Гладкий виступав з 2007 по 2010 і з 2014 по 2016 роки. Зіграв 185 матчів, забив 63 голи і віддав 31 асист. У Динамо Олександр прийшов в сезоні 2016/17 в статусі вільного агента. У Києві провів півроку, результативними діями не відзначився.
Офіційний сайт Зорі поки не повідомляє про перехід Гладкого.
Раніше повідомлялося, що Фенербахче планує підписати нападника Шахтаря.