 Сак: Іспанці показали наш нинішній рівень | Футбол | Champion.com.ua
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#Сак, #Україна

Джерело - zbirna.com.

Підопічні Андрія Шевченка не змогли повністю відновитися після поєдинку зі швейцарцями. 

Про це заявив фахівець Юрій Сак.

"Думаю, підопічні Андрія Шевченка не змогли повністю відновитися після поєдинку зі швейцарцями. У синьо-жовтих взагалі не виходив перехід з оборони в атаку, наші хлопці не могли зв'язати і двох передач, проблемою був вихід з-під високого пресингу суперника. Іспанці, зробивши сім замін у складі, просто не давали підняти голову. Плюс, індивідуальна майстерність молодих футболістів збірної Іспанії була на найвищому рівні.

Функціонально ми виявилися не готові. Дуже погано у збірної України працювала підстраховка. Іспанці показали наш рівень на даний момент. Але хочу зауважити, що це не означає, що далі буде так само.

Ну, потрапили ми під роздачу, але нічого, потрібно проаналізувати цю невдачу і рухатися далі. Іншого виходу немає. Не варто забувати, що турнір Ліги націй покликаний замінити товариські матчі, в яких можна і потрібно робити якісь експерименти, щоб, наприклад, підійти у всеозброєнні до фінальної частини чемпіонату Європи. Вважаю, не варто приймати такі поразки близько до серця. Так, прикро, але життя на цьому не закінчується. Всі хотіли, щоб збірна України потрапила в елітну компанію. І поки ми бачимо в чому різниця", - зазначив Сак.

Раніше, збірна Іспанії знищила Україну у Лізі націй.

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